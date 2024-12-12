بعد أن نشرت السلطة صورته.. جيش الاحتلال يعتقل منفذ عملية (حاجز النفق)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن اعتقال منفذ عملية "حاجز النفق" التي وقعت الليلة الماضية، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها جيش الاحتلال لحظة اعتقال المنفذ على أحد الطرق السريعة قرب مدينة بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن المنفذ ينحدر من بلدة بيت عوا في محافظة الخليل، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة بعد اعتقاله.

وكان منفذ العملية قد توجه إلى مقر أجهزة السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، حيث حاول تسليم نفسه بهدف الحصول على حماية من جيش الاحتلال، إلا أن أجهزة السلطة قامت بطرده، بعد أن صور عناصرها المقاوم بهواتفهم المحمولة وصادروا سلاحه.

ونشرت أجهزة السلطة صورة المقاوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف عليه وتسليمه لجيش الاحتلال، الذي دفع بقوات كبيرة إلى المدينة للبحث عنه.

وقد أثار هذا التصرف غضبًا واسعًا في أوساط المواطنين الفلسطينيين، وعكس ذلك التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي التي أعربت عن استيائها من مواقف السلطة الفلسطينية تجاه المقاومين.

يُذكر أن سلوك أجهزة السلطة الفلسطينية في تسليم المقاومين وملاحقتهم بات ممارسات مستمرة وعلى مدار الساعة، وهي لا تخفي هذا السلوك بل تتفاخر به في بعض الأحيان.

الشاهد