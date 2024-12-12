حماس ترحب بانضمام إيرلندا للدعوى ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان جمهورية إيرلندا انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على المواقف الشجاعة التي تتبناها جمهورية إيرلندا تجاه القضية الفلسطينية، وانحيازها لقيم العدالة وحقوق الإنسان، في ظل ما يتعرض له شعبنا في غزة من إبادة إسرائيلية مستمرة، رغم القضايا الدولية المتعلقة بجرائم الحرب ومذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال.

وأشادت الحركة بمواقف إيرلندا المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع في سبيل تحقيق حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وفي ختام تصريحها، دعت حماس كافة دول العالم إلى الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وطالبت بتصعيد كافة أشكال الضغط الدولي على الاحتلال لوقف عدوانه الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

يشار إلى أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال تأتي في وقت حرج، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد ممارسات الاحتلال.