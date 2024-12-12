حماس ترحب بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وتدعو لمحاسبة قادة الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، والذي حظي بتأييد 158 دولة، مطالبًا بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع، ورفض أي مسعى لتجويع الفلسطينيين.

وأكّدت الحركة في بيان لها أنها تجاوبت دائمًا مع أي مبادرة أو قرار يؤدي إلى وقف إطلاق النار، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه الفاشيين، ضربت بعرض الحائط جميع هذه الجهود واستمرت في حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

ودعت حماس المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار، الذي يعكس الضمير العالمي المطالب بوقف الإبادة في غزة. كما طالبت الحركة باتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية، تنفيذاً لقرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.