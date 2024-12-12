حماس تثمّن قرار الأمم المتحدة الداعم لـ«الأونروا»

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، الذي يدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويدين القرارات والإجراءات الإسرائيلية الرامية لإنهاء عمل الوكالة في إطار التضييق على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية.

وأشارت الحركة في بيان الخميس إلى أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة تعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الاستهداف المباشر لموظفي المنظمات الأممية، حيث بلغ عدد شهداء موظفي "الأونروا" وحدهم 203 أشخاص نتيجة القصف وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز هذا القرار الأممي من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المنظمات الإنسانية وموظفيها.

كما طالبت بصد التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف تجريم عمل "الأونروا" وتقييد أنشطتها، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وعلى رأسها حقهم في العودة وتلقي الإغاثة والمساعدات الإنسانية.