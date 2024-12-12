حماس تدعو وزراء الصحة العرب إلى تبني خطط عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجلس وزراء الصحة العرب، المجتمعين في دورته الـ 61 في جمهورية العراق، إلى تبني قرارات وخطط عملية عاجلة، لإنقاذ منظومة القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة، التي تعرضت لتدمير ممنهج لكل إمكانياتها وكوادرها الطبية، منذ أكثر من عام، بفعل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشادت الحركة بكلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، في افتتاح الدورة، الذي أكد فيها على "الانتباه والضرورة لأهمية دعم الشعب الفلسطيني في غزة وهو يعاني من انهيار القطاع الصحي وفقدان الرعاية والعلاج، تحت وطأة العدوان والحصار"

وأكدت "حماس" أن خروج جميع المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة، وافتقارها لأبسط الإمكانيات الطبية، مع ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين والمرضى، واستمرار العدوان الصهيوني واستهداف العاملين في القطاع الصحي، وانعدام كل مقومات الحياة الإنسانية من غذاء ودواء ووقود، ينذر بارتفاع أعداد الوفيات، خصوصاً بين الجرحى والمصابين والمرضى من الأطفال والنساء وكبار السن

ودعت الحركة إلى تضافر كل جهود الأمة العربية والإسلامية وإمكانيات وزراء الصحة العرب نحو اتخاذ خطوات عاجلة تشمل الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني لإدخال المستشفيات الميدانية بكافة تخصصاتها وكوادرها الطبية إلى كامل قطاع غزة

وطالبت بتمكين الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب وإنقاذ أرواحهم من الموت البطيء

وحثت على العمل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الطبية والإنسانية حول العالم، من أجل تبني خطط عاجلة لإنقاذ منظومة القطاع الصحي في قطاع غزة وتوفير كل الإمكانيات والمقدرات لمواصلة أداء دورها الإنساني

وأكدت "حماس" أن هذه الخطوات تعد ضرورة إنسانية عاجلة يجب أن تلتزم بها الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته المستمرة بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي