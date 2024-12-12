أبو عبيدة يدعو لتكثيف العمليات في الضفة ويبارك عملية القدس

دعا الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، المقاومين في الضفة الغربية إلى تصعيد عملياتهم ضد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنين، دعماً لقطاع غزة، ولإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى ضم الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي تغريدة نشرها اليوم الخميس، أشاد الناطق العسكري بعملية إطلاق النار التي وقعت في القدس المحتلة، واصفًا إياها بأنها "عملية بطولية نفذها أحد أبطال شعبنا في الضفة المحتلة".

وشهدت مدينة القدس ليل الأربعاء هجوماً مسلحاً استهدف حافلة (إسرائيلية) قرب حاجز النفق جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في بيان إن منفذ الهجوم أطلق النار على الحافلة ثم لاذ بالفرار، مضيفاً أن القوات (الإسرائيلية) بدأت حملة ملاحقة واسعة، تضمنت نصب حواجز مرورية وتشديد الخناق على منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وتعيش مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة في حالة من التوتر الميداني المتصاعد، إذ تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ اقتحامات شبه يومية تتخللها مواجهات عنيفة، أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف المعتقلين الفلسطينيين.

وتتزامن هذه التطورات مع عدوان (إسرائيلي) شامل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تشن طائرات الاحتلال غارات مكثفة تستهدف منازل المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والأبراج السكنية، وسط حصار خانق يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأسفر العدوان (الإسرائيلي) حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر.