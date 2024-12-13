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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
انتقادات لحركة فتح والسلطة لرفضها تشكيل لجنة الإسناد لغزة
13 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:02 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299160
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
عباس
السلطة الفلسطينية
حركة فتح
اللجنة التنفيذية
طوفان الأقصى
الحرب بغزة
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