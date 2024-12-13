قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: انتقادات لحركة فتح والسلطة لرفضها تشكيل لجنة الإسناد لغزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299160

كلمات مفتاحية

قطاع غزة عباس السلطة الفلسطينية حركة فتح اللجنة التنفيذية طوفان الأقصى الحرب بغزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر