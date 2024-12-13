الفيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام الفلسطينيين 2025

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين الفلسطينيين لعام 2025.

وضمّت القائمة 17 حكماً، من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط غياب اثنين من أبرز الحكام المحليين، وهما "هاني مسمح"، و"محمد خطاب"، واللذان استشهدا خلال حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة للشهر الـ 14 على التوالي.

وفيما يلي قائمة الحكام المعتمدين لعام 2025

براء أبو عيشة- حكم ساحة (نخبة)

معاذ عوفه- حكم ساحة (نخبة)

محمد براهمة- حكم ساحة

محمد أبو شهلة- حكم ساحة

ياسمين نيروخ- حكم ساحة

هبة سعدية- حكم مساعد (نخبة)

أشرف أبو زبيدة- حكم مساعد (نخبة)

عبد السلام حلاوة- حكم مساعد (نخبة)

فادي السمهوري- حكم مساعد (نخبة)

رأفت رومه- حكم مساعد (نخبة)

ألاء عمرو- حكم مساعد

رامز أبو مرخية- حكم مساعد

أسعد بيراوي- حكم مساعد

يزيد أبو عرقوب- حكم خماسي

محمد الغول- حكم خماسي

محمود أبو مصطفى- حكم شاطئ

حازم الصوفي- حكم شاطئ