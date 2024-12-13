قناة عبرية تكشف: عملية السلطة ضد مقاومة جنين تتم بتنسيق كامل مع (إسرائيل)

كشفت القناة 12 العبرية عن أن عملية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد المقاومة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة تتم بتنسيق كامل مع “إسرائيل”.

وقالت القناة في تقرير إن أجهزة أمن السلطة تواصل عمليتها في جنين، منذ أكثر من أسبوع مستهدفة خلايا المقاومة في المدينة.

وأشارت إلى أنه وخلال محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في السلطة، قال الإسرائيليون لهم: “إذا تقدمتم ويبدو أنكم جديون فهناك إمكانية لمنحكم مزيدا من الوقت الذي تطلبونه.

وختمت: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنضطر إلى إخراجكم والتصرف بمفردنا”.