إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال لمسيرة سلمية في بيتا جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في بلدة بيتا جنوب نابلس، بالقرب من جبل صبيح.

ووفقًا للمصادر المحلية، قامت قوات الاحتلال بقمع المسيرة السلمية التي نظمتها بلدية بيتا، والتي شارك فيها أهالي البلدة بعد أداء صلاة الجمعة، احتجاجًا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم من أجل التوسع الاستيطاني.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

يُذكر أن بلدة بيتا تتعرض بشكل مستمر للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، خاصة بعد إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.