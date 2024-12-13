سوريا تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية تجاه العدوان (الإسرائيلي)

أدان المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، في رسالتين منفصلتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، العدوان (الإسرائيلي) الأخير والتوغل في الأراضي السورية، مؤكداً أن هذا العدوان يهدد الاستقرار في المنطقة ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشار المندوب السوري إلى أن هذه التصرفات تأتي بناءً على تعليمات من الحكومة السورية، التي تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، داعياً (إسرائيل) للانسحاب الفوري من المناطق التي توغلت فيها خلال الأيام الماضية.

كما دعا المندوب السوري إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة "الأندوف" الدولية، مطالباً بتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع التصعيد العسكري.