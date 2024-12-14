(الاونروا) تعلق خدماتها في مخيم جنين

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عن تعليق خدماتها في مخيم جنين بسبب استمرار تبادل إطلاق النار بين الأجهزة الأمنية والمسلحين في المخيم.

وأكد مدير شؤون الاونروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، عبر حسابه على منصة " إكس" تعليق خدمات الأونروا في مخيم جنين بسبب "استمرار عملية قوات الأمن الفلسطينية هناك وتبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين.

واضاف" تفيد التقارير عن تزايد أعداد الضحايا هناك بما في ذلك المارّة".

وطالب فريدريك جميع الأطراف احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولية والتي تضمن أمن وسلامة المدنيين وحصولهم على الخدمات الأساسية.

استشهد أحد المطاردين المطلوبين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية إثر تجدد الاشتباكات بين عناصر الأمن ومقاومين من "كتيبة جنين" الذين تصدوا للاقتحام فجر اليوم السبت.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب يزيد جعايصة برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن جعايصة من قادة "كتيبة جنين"، ومطارد لجيش الاحتلال.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية، أنور رجب، أن عناصر الأمن أطلقوا عند الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت المرحلة ما قبل الأخيرة من عملية "حماية وطن"، مشيرًا إلى أن هذه العملية "تهدف إلى استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون"، على حد وصفه