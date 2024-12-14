10 شهداء وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على مبنى البلدية في دير البلح

استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال مبنى البلدية في المدينة، الذي كان يضم العشرات من النازحين جراء القصف المتواصل على المنطقة.

وأفادت مصادر طبية بأن 10 شهداء ارتقوا في القصف، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، نتيجة الهجوم الذي دمر جزءًا كبيرًا من المبنى. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث يعاني بعضهم من إصابات حرجة.

وقالت مصادر محلية في دير البلح إن مبنى البلدية كان قد استقبل العديد من العائلات النازحة من المناطق المجاورة، هربًا من القصف العنيف الذي طال مناطقهم. إلا أن القصف الإسرائيلي استهدفه بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى.

من جانبها، أدانت وزارة الصحة في غزة المجزرة الجديدة واعتبرت أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة. كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الهجمات المتواصلة، التي تستهدف الأبرياء وتحرمهم من أبسط حقوقهم في الحياة والأمان.