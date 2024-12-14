أمين خازم للرسالة: السلطة ترتكب مذبحة بجنين بهدف تصفية المقاومة



قال أمين خازم، والد الشهيد نضال مؤسس كتيبة جنين، إن أجهزة أمن السلطة ترتكب مذبحة في مخيم جنين، موضحًا أن أمن السلطة يعتلي المناطق المرتفعة في المخيم منذ خمسة أيام.



وأكد خازم في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن المجزرة تستهدف تصفية المقاومة. وقال: "يطلقون النار بجنون؛ أصيب ثلاثة أطفال، أحدهم استشهد".



وأوضح أن الأمن اغتال، صباح اليوم السبت، القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة خلال عدوانه المستمر على المخيم بهدف وأد المقاومة فيه.



وبيّن أن الشهيد جعايصة كان مطلوبًا لقوات الاحتلال منذ أربع سنوات، قائلاً: "قتلوه في غمضة عين".



وكشف أن الاستهداف يتم بشكل مكثف ومركز صوب منازل المطلوبين لقوات الاحتلال، وأضاف: "يطلقون النار على منزلنا من كل حدب وصوب".



وجدد خازم تأكيده أن ما يحدث مؤامرة "قذرة" تستهدف تصفية المقاومين. وأضاف: "هناك تعزيز غير عادي لأجهزة أمن السلطة، ليمارسوا المزيد من العنف في المخيم".



كما أصيب الطفل أحمد مرعي برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين، الذي يشهد اشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر.



وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في المخيم، بعد أن حاصرته قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة، التي استدعت تعزيزات من مناطق أخرى ونشرت قناصة في بعض المباني.



وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص الحي بشكل عشوائي على منازل المواطنين في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وصفت جروح بعضهم بالخطرة.



كما أصيبت سيارة إسعاف ومحولات الكهرباء في المخيم بالرصاص، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المواطنين.



وتزامن ذلك مع حصار فرضته أجهزة السلطة على المستشفيات في جنين، بهدف اعتقال المصابين من المخيم.