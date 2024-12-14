استشهاد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو جراء قصف صهيوني على البلدية

استشهد رئيس بلدية دير البلح المهندس دياب الجرو، اليوم، جراء قصف صهيوني استهدف مبنى البلدية في وسط قطاع غزة. وأسفر القصف عن استشهاد 10 أفراد آخرين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأكدت مصادر محلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المبنى بشكل مباشر، ما أدى إلى دمار هائل في المكان، واحتجاز عدد من المواطنين تحت الأنقاض، بينما تعمل فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف على انتشال الضحايا والمصابين وسط صعوبة بالغة بسبب كثافة الدخان والأنقاض، وقلة الإامكانيات.

هذا الهجوم يأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر من قبل الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تعرضت العديد من المؤسسات الحكومية والمرافق المدنية لعمليات قصف مدمرة.