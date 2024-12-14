المكتب الإعلامي الحكومي: اغتيال رئيس بلدية دير البلح جريمة حرب

نعى المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد رئيس بلدية دير البلح، د. دياب الجرو "أبو الوليد"، إثر استهدافه مع مجموعة من الموظفين والمواطنين في قصف إسرائيلي مباشر على مقر البلدية. واعتبر المكتب أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتندرج في إطار حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف الاحتلال المتعمد للبلديات ورؤسائها، حيث سبق أن اغتال الاحتلال أربعة رؤساء بلديات في المنطقة. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى محاسبة الاحتلال في المحافل الدولية، مطالبًا بوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة.