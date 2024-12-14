استشهاد 5 فلسطينيين بقصف (إسرائيلي) على منزل في مخيم البريج

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد كبير من الجرحى، مساء اليوم، جراء قصف جوي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة "القريناوي" بالقرب من دوار "بلوك 6" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف أدى إلى دمار كامل في المنزل، ما أسفر عن سقوط الشهداء والجرحى، بعضهم في حالة حرجة. وتواصل الفرق الطبية جهودها لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمات إنسانية حادة نتيجة القصف المتواصل من قبل الاحتلال، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الشديد نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.