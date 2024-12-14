تزايد عمليات قمع السلطة للمتظاهرين في الضفة الغربية

اندلعت احتجاجات واسعة في الضفة الغربية بعد قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتنفيذ عملية عسكرية ضد المقاومين في مخيم جنين، ما أدى إلى تصعيد المظاهرات في مختلف المدن والمخيمات.

ففي مدينة طولكرم، أغلق الشبان الشارع الرئيسي عند مدخل مخيم نور شمس احتجاجًا على العملية العسكرية التي استهدفت مقاومي جنين، فيما توجهت أعداد من أهالي المدينة وقراها إلى المخيم بهدف كسر الحصار المفروض عليه.

في الوقت نفسه، اندلعت مظاهرة حاشدة في مدينة جنين ضد قمع الأجهزة الأمنية للمقاومين، حيث واجهت السلطة الاحتجاجات باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وذكرت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية اعتدت على أمهات وشقيقات الشهداء اللواتي شاركن في مسيرة تضامنية مع مقاومي المخيم.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر صحفية بإصابة زوجة الأسير القيادي بسام السعدي بالاختناق جراء إطلاق أجهزة السلطة قنابل الغاز تجاه المتظاهرين في محيط مخيم جنين، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وقد قوبلت تلك الإجراءات الأمنية بتنديد واسع من قبل المواطنين والمجموعات السياسية في الضفة الغربية، الذين اتهموا السلطة بتسهيل التعاون مع الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.