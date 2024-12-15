مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ436

تواصل الطواقم الطبية في قطاع غزة محاولات إسعاف الجرحى في ظل ظروف صعبة للغاية، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات دولية لوقف الحرب، بينما يستمر الاحتلال في استهداف المدنيين في مختلف مناطق غزة، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

وحسب وزارة الصحة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين مروعتين ضد العائلات في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيًا وإصابة 170 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية. وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفيات في وقت تشهد فيه الطواقم الطبية صعوبة كبيرة في الوصول إلى باقي الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات.

وأفادت مصادر طبية بأن العديد من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في وقت تستمر فيه غارات الاحتلال الإسرائيلية بشكل مكثف، مما يعيق عمليات الإنقاذ.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,930 شهيدًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 106,624 شخصًا.

وفي التفاصيل، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 14 فلسطينيًا وأكثر من 30 مصابًا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة غزة. كما سقط 4 شهداء وأصيب عدد من الجرحى إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "عروق" في منطقة الشيخ رضوان شمالي المدينة.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء في قصف طائرات الاحتلال لثلاثة منازل في حي الزيتون ومنطقة النفق إلى 11 شهيدًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى عدد من المصابين بجروح خطيرة.

وفي شمال القطاع، استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط عزبة بيت حانون ومناطق في شمالي النصيرات، بينما استمرت غارات الاحتلال على مخيم النصيرات وبلدة الشيخ زايد شمالي القطاع. في ذات السياق، أفاد الدفاع المدني عن انتشال جثامين عدد من الشهداء في مناطق متفرقة من غزة.