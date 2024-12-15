سر خطير وراء قتل السلطة للمطارد يزيد جعايصة

كشف الكاتب والمدن السياسي إياد الطوخي عن سر خطير دفع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لقتل المطارد لجيش الاحتلال المقاوم يزيد جعايصة خلال هجومها الشرس على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكتب الطوخي تغريدة حاء فيها: ” إن المقاوم يزيد جعايصة صادر قبل فترة وجيزة قطعتي سلاح من عناصر السلطة الفلسطينية الذين يحرسون قبر يوسف من أجل أمن المستوطنين الذين يزورونه دوريًا”.

وأشار إلى أن جعايصة استبدل قطعتي السلاح بصفقة مع أجهزة السلطة خرج بموجبها ١٢ سجينا من كتيبة جنين في مسلخ اريحا (بعضهم استشهد لاحقا).

وذكر أن جعايصة قبلها أطلق النار على قدمي متخابر مع الاحتلال يظهر بشكل دوري على مواقع التواصل يشتم المقاومو وحركتي حماس.

وأشار الطوخي إلى أن المتخابر تبين بعدها أنه ضابط في أحهزة أمن السلطة الفلسطينيا.

وبين أن يزيد مطلوب من ٤ سنوات لاسرائيل ومن القلة الذين تبقوا من الجيل المؤسس لكتيبة جنين .

وختم المدون: “عرفتوا ليش السلطة اغتالته؟!

موقع الشاهد