استشهاد أكثر من 15 فلسطينياً في اقتحام الاحتلال لمدرسة ببيت حانون

استشهد أكثر من 15 فلسطينياً وأصيب العديد من المواطنين اليوم الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "خليل عويضة" في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة بشكل مفاجئ، حيث أطلقت النار بشكل عشوائي على المدنيين المتواجدين داخل المدرسة.

وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال جميع الرجال الذين كانوا داخل المدرسة، في حين أجبرت النساء والأطفال على النزوح قسراً من المكان وسط حالة من الذعر والخوف.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات القصف والاقتحام في عدة مناطق من قطاع غزة، ما يزيد من معاناة المدنيين الذين يعانون من العدوان المتواصل والحصار.