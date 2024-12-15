وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة ارتقى فيها 46 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أدى لاستشهاد 46 فلسطينيًا وإصابة 135 آخرين.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب شدة العدوان.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,976 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 106,759.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينيين الذين فقدوا ذويهم أو كانوا ضحايا العدوان إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.