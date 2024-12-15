نقابة الأطباء للرسالة: نرفض التحريض أو المساس بمستشفى جنين

عبّر الدكتور رمزي أبو اليمن، المتحدث باسم نقابة الأطباء الفلسطينيين، عن رفضه المطلق لأي مواقف تتعلق بالتحريض على مستشفى جنين، قائلاً: "لم تصلنا أي شكوى رسمية بشأن تحصن مسلحين داخل المستشفى".

وكان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، العميد أنور رجب، قد وجّه اتهامات تتعلق بتحصن مسلحين داخل مستشفى جنين.

وأوضح أبو اليمن، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن "المستشفيات يجب أن تبقى آمنة للمرضى، وينبغي أن تحظى بالحماية، وألا تتعرض لأي انتهاك من قِبل الأجهزة الأمنية أو الاحتلال أو أي طرف آخر. ندين بشدة أي اعتداء أو انتهاك يطال المراكز الصحية".

وفي تعليقه على تصريحات المتحدث باسم أجهزة الأمن، قال أبو اليمن: "كل طرف يتحدث بما يخدم مصلحته، لكن الواقع يتطلب منا التكاتف. الدم الفلسطيني غالٍ ويجب ألا يُهدر بأي حال من الأحوال. علينا الحفاظ عليه وعدم اللجوء إلى السلاح أو ما قد يسيء للموقف الوطني المشرّف لشعبنا".

واغتالت أجهزة أمن السلطة الشهيد يزيد جعايصة أحد قادة كتيبة جنين، في حملة أمنية تشنها أجهزة أمن السلطة ضد المقاومين؛ إلى جانب ترويع المدنيين واطلاق النار صوب الأطفال في المخيم.

ونددّت القوى والفصائل الفلسطينية بجرائم السلطة في المخيم؛ ودعتها لحقن الدماء؛ والاصطفاف نحو خيار شعبها.