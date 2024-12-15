هيئة الأسرى تكشف عن حالات جديدة لأسرى مرضى بالنقب وجلبوع

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن عدد من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجني النقب، وجلبوع.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الرسالة نت" إن محاميها زار الأسير رشاد كراجة (61 عاماً) من بلدة صفا قرب رام الله، والمعتقل في سجن النقب، والذي يعاني من مشاكل صحية تضاعفت مع قدوم فصل الشتاء.

وأوضحت الهيئة أن الأسير كراجة يعاني من "ديسكات" بالظهر من قبل اعتقاله، ولكن مع اشتداد البرد في صحراء النقب ضاعفت آلامه بالمفاصل، كما يعاني من مشاكل صحية أخرى منذ نحو شهرين، وقد خسر من وزنه ما يقارب خمسة وأربعين كيلو غرام.

وأشارت الهيئة لحالة الأسير صائب خمايسة من مدينة جنين، والمعتقل في سجن النقب، حيث يعاني من مرض السكايبوس "الجرب" منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، وتفاقم المرض معه بشكل كبير.

وأوضحت أن الأسير خمايسة سقطًا أرضا بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال "الفورة" من شدة الأوجاع، إضافة لانتشار الدمامل في جسده، وفقد من وزنه ما يقارب خمسة عشر كيلوغرام.

كما قالت هيئة الأسرى، إن محاميها زار الأسير رفيق كبج من طولكرم، والمعتقل في سجن "جلبوع"، موضحة أنه يعاني من ضعف في غلاف القلب مما يسبب له نوبات قلبية.

وأشارت إلى أن الأسير كبج كان يتلقى العلاج بالمستشفى قبل اعتقاله، ويتلقى أدوية معينة تعمل على تنظيم دقات القلب، ومنذ اعتقاله لم يتلقى أي منها، حيث تعمدت إدارة السجن إهماله وعدم تقديم العلاج اللازم له.

وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكثر من 10 آلاف و300، إضافة إلى المئات من معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات ولا تتوفر معطيات واضحة عن أعدادهم، وهم رهن الإخفاء القسري.

كما يبلغ عدد الأسيرات حتى إعداد التقرير 89 أسيرة في سجن "الدامون، من بينهن أربع من غزة، وعدد الأطفال 280.