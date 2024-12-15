المكتب الإعلامي الحكومي يدين استشهاد الصحفي أحمد اللوح بمدينة النصيرات

استشهد الصحفي أحمد اللوح، مساء اليوم الأحد، في قصف استهدف نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال نقطة للدفاع المدني بالنصيرات؛ أسفر عن شهداء من بينهم الصحفي أحمد اللوح مصور قناة الجزيرة.

وبارتقاء الزميل الصحافي اللوح يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (195 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



ويحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.



وطالب عبر بيان صحفي تنقله "الرسالة نت" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ويطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

