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حماس: اغتيال صحفيي غزة جريمة حرب لترهيبهم وثنيهم عن نقل الحقيقة

الرسالة نت - غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور قناة الجزيرة الصحفي أحمد اللوح "جريمة حرب"؛ تأتي ضمن عمليات الاستهداف الممنهج للصحفيين في قطاع غزة.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن اغتيال الصحفيين يستهدف إرهابهم وثنيهم عن أداء دورهم ورسالتهم في كشف الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا.

وطالبت، المؤسسات الصحفية الدولية بتبني موقف حازم من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الصحفيين، ومساندة زملائهم الصحفيين الفلسطينيين، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لهم، وفضح جرائم الاحتلال الوحشية بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الصحفي أحمد اللوح، في قصف استهدف نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

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