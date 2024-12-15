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20 شهيدًا ومصابون باستهداف مدرسة تؤوي نازحين غرب خانيونس

الرسالة نت - غزة

استشهد 20 نازحًا فلسطينيًا؛ بينهم أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي جوي على مدرسة تُؤوي نازحين مدنيين غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي الطابق الثالث في مدرسة "أحمد بن عبد العزيز"؛ التي تؤوي نازحين قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية، في إحصائية أولية، أن القصف الإسرائيلي تسبب بارتقاء 20 شهيدًا وعشرات الإصابات؛ بينهم أطفال ونساء.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين غربي خان يونس، وطواقمنا تتوجه إلى المكان".

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