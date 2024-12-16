مسؤولون في السلطة الفلسطينية: عملية جنين تهدف لمنع تكرار نموذج سوريا

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية تبريرهم للعملية الأمنية المستمرة في جنين، حيث أكدوا أن أحد الدوافع الرئيسية للعملية هو منع تكرار السيناريو السوري في الضفة الغربية. وأوضح المسؤولون أن الحملة الأمنية تأتي في إطار خشية السلطة من محاولات عناصر مسلحة للإطاحة بها، متأثرة بما شهدته سوريا من تطورات.

وأضاف المسؤولون أن رئيس السلطة محمود عباس وفريقه كانوا قلقين من أن ما جرى في مدينتي حلب ودمشق قد يشكل مصدر إلهام للجماعات الإسلامية الفلسطينية، مما يزيد من تهديد استقرار السلطة. وأشاروا إلى أن الهدف الأساسي من العملية هو إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تؤكد أن السلطة الفلسطينية تعد شريكًا موثوقًا به.

وفي سياق متصل، كشف المسؤولون أن مساعدي عباس أطلعوا إدارة بايدن ومستشاري ترامب على تفاصيل العملية مسبقًا، وأن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل السماح بتقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وأضافوا أن العملية تركز على استعادة السيطرة على جنين ومخيمها، حيث تستهدف جماعة محلية تضم مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأفاد المسؤولون الفلسطينيون بأن العملية الأمنية في جنين تشكل لحظة حاسمة بالنسبة للسلطة، حيث أشار أحدهم إلى أن المنسق الأمني الأمريكي، مايك فنزل، عقد اجتماعًا مع قادة الأمن الفلسطيني قبل انطلاق العملية لمراجعة خططهم. وذكروا أن عباس أعطى تعليمات صارمة لقادة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه سيتم فصل أي شخص يخالف الأوامر.

وتضمنت المفاوضات بين المسؤولين الفلسطينيين والأمريكيين طلبًا من الأخيرين لإسرائيل للموافقة على تسليم معدات وذخائر للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإضافة إلى دعوات إسرائيل للإفراج عن بعض عائدات الضرائب الفلسطينية لدفع رواتب قوات الأمن.