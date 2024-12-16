غضب شعبي بمواقع التواصل ضد تبريرات السلطة لعدوانها في جنين

شنَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، هجومًا لاذعًا على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، خاصة الناطق الرسمي باسم قوى أمن السلطة، العميد أنور رجب، الذي زعم أن الحملة الأمنية للسلطة في جنين تستهدف "الخارجين عن القانون".

وزعم العميد رجب في تصريحاته التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام التابعة للسلطة، أن أجهزة السلطة تمكنت من إبطال عشرات العبوات التي كانت معدة في المرافق العامة والمدارس والشوارع، إضافة إلى استهداف الوزارات، كوزارة التربية والتعليم، لإجبارها على الإضراب ومنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس.

وادّعى الناطق الرسمي لقوى أمن السلطة أن الهدف الأساسي لحملة "حماية وطن" هو دعم أهالي المخيم وجنين وضواحيها، وحثهم على مساندة أجهزة السلطة فيما تقوم به لتجنيب الشعب الفلسطيني كوارث كان يخطط لها "المرتزقة والمأجورون" الذين يتبعون "سلوكيات وممارسات داعشية" بهدف السيطرة والضغط على الأجهزة الأمنية.

واعتبر الفلسطينيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التصريحات غير صحيحة وغير دقيقة، مؤكدين أن الحملة الأمنية للسلطة تستهدف المقاومين في مخيم جنين، وأن هدف الأجهزة الأمنية هو القضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال في تحقيق ذلك.

وتصاعد الغضب الشعبي في الضفة الغربية بسبب ممارسات أجهزة أمن السلطة ومحاولاتها المستمرة لوأد المقاومة رضوخًا لمطالب الاحتلال.

وعلقت الناشطة الفلسطينية سلمى الرفاعي على منشور لقناة "عودة الفضائية"، إحدى وسائل الإعلام المؤيدة للحملة الأمنية للسلطة ضد المقاومة في جنين، قائلة: "كلام غير صحيح ومُلفَّق، لم تكن العبوات يومًا في المدارس أو مديرية التربية أو المستشفيات. إذا أُجبر المقاومون على وضعها في الطرقات، فإن هدفها يكون الجيش وليس الشعب... ربنا يوفق المقاومين ويسدد خطاهم".

أما المواطن خالد الجبالي، فطرح سؤالًا على منشور قناة "العودة الفضائية": "لماذا لا توقف السلطة وأجهزتها الأمنية هجمات المستوطنين على الشعب الفلسطيني؟ ولماذا يظهرون قوتهم فقط على أبناء المقاومة؟"

ولا تزال أجهزة السلطة تحاصر مخيم جنين بهدف نزع سلاح المقاومة رضوخًا لمطالب الاحتلال، إلى جانب محاصرة المستشفيات في المدينة لاعتقال المصابين من المقاومين، فيما ارتقى ثلاثة فلسطينيين، بينهم القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، المطارد للاحتلال منذ أربع سنوات.

وجدد الشاب بشير أبو صلاح، في تعليقه، التأكيد على خيار الشعب الفلسطيني، قائلًا: "نحن مع المقاومة ظالمة أو مظلومة. كفاكم شائعات وكذبًا بهدف القضاء على المقاومة التي تؤرق الاحتلال في الضفة".

وعبَّر المواطن صبح سنجق عن رأيه في تصريحات الناطق باسم أجهزة السلطة العميد رجب، والتي نشرتها قناة "العودة الفضائية" على "فيسبوك"، قائلًا: "أصبحت الخيانة وجهة نظر رسمية وقانونية وعلنية وشرعية وواجبًا مقدسًا".

وشهدت تعليقات النشطاء والمواطنين دعوات للسلطة وأجهزتها الأمنية لحماية المخيمات وأبناء الشعب الفلسطيني من هجمات الاحتلال واعتقالاته، بدلًا من الوقوف متفرجين على إراقة دماء الفلسطينيين على أيدي جيش الاحتلال في كل بقعة من فلسطين.

وانطلقت دعوات شعبية في مدينة جنين وريفها للحشد والنفير في مسيرات جماهيرية نحو مخيم جنين في تمام الساعة الثانية ظهرًا، رفضًا لمواصلة أجهزة أمن السلطة حصار المخيم، وملاحقة المقاومين، واستباحة الدم الفلسطيني.