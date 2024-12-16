الهندي: القتال المفتعل في جنين من السلطة خدمة مجانية للعدو

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي؛ إن ما يحدث في جنين قتال مفتعل من أمن السلطة؛ وهو يقدم خدمة مجانية للعدو.

وعبرّ الهندي في لقاء عبر قناة الجزيرة، عن رفضه واستنكاره لإدانة المقاومة والعمل على استهدافها في مخيم جنين؛ مضيفا: "ما يجري غير معقول؛ فالمقاومين هم من أبناء المخيم".

وأضاف: "هناك جريمة يتم ارتكابها في جنين يراد اخفائها؛ ونؤكد أن أبناء المخيم يدافعون عنه عندما يقتحمه الاحتلال ولا يجدون من يدافعون عنهم".

وأكدّ أن الجميع مع القانون، "هناك قانونا قانون الاحتلال وقانون السلطة(..) نحن نريد لهذا الصدام أن ينتهي؛ ولا نريد أن يتفجر؛ لأن العدو يتشمت بالجميع".

وشددّ الهندي على ضرورة وقف انهاء القتال، "الحديث عن الخارجين عن القانون، حديث فارغ؛ والجميع يعرف أن سلاح المقاومة يوجه باستمرار ضد الاحتلال".

ولفت إلى أن عملية اغتيال حدثت لشاب في جنين بشكل مقصود، مضيفا: "كل أبنائنا مستعدين لحل هذه القضية؛ ونحن نحتاج إرادة سياسية لدى السلطة تنهي هذا الاشتباك".