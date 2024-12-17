جماهير طولكرم تخرج في مسيرات دعم لجنين ورفض لجرائم أجهزة السلطة

شهدت مدينة طولكرم ومخيمها مسيرات حاشدة مساءالاثنين، تضامناً مع مخيم جنين ورفضاً للعدوان المستمر الذي تشنه أجهزة السلطة الفلسطينية هناك. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع رافعين شعارات داعمة للمقاومة في جنين، ومنددة بالانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المواطنين في المخيم.

وردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء العملية الأمنية في مخيم جنين وسحب القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واعتقالات مستمرة، فيما يختفي أفرادها عند اجتياح الاحتلال لأي منطقة فلسطينية. كما طالب المتظاهرون بوقف استهداف المقاومة في الضفة الغربية بشكل عام، وخاصة في جنين.

تأتي هذه المسيرة استجابة لنداء من أهالي مخيم جنين الذين دعوا إلى توحيد الصفوف في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها المدينة والمخيم من قبل أجهزة السلطة. ويشهد المخيم منذ عدة أيام عدواناً أمنياً أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وجرح العشرات نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات السلطة.

تنتشر أعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية في محيط مخيم جنين، بما في ذلك قناصة تمركزوا على أسطح المنازل والمباني السكنية المحيطة، في محاولة لاستهداف عناصر المقاومة. ويمر سكان المخيم بظروف صعبة، حيث يعيشون في حالة من الرعب بسبب ممارسات الأجهزة الأمنية واختطاف المقاومين.

يأتي تصاعد هذه الانتهاكات في وقت حساس، حيث تستمر الحرب العدوانية على قطاع غزة، بينما تسعى أجهزة السلطة إلى إخماد أي محاولة لتحفيز المقاومة في الضفة الغربية، في ظل تزايد المواجهات بين قوات السلطة والمقاومين، كما حدث مؤخراً في جنين.