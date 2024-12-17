مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في كمين للمقاومة شرق رفح

ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقيا مصرعهما وأصيب خمسة آخرون جراء انهيار مبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن الجنود كانوا قد وقعوا في كمين داخل أحد المنازل في رفح، حيث تم استهداف المبنى بشكل دقيق.

وأفادت التقارير أن الهجوم أسفر عن مقتل الجنديين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، فيما سادت حالة من الفوضى بين القوات الإسرائيلية في المنطقة بعد وقوع الهجوم.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من تصاعد عمليات المقاومة في جنوب قطاع غزة، حيث تستمر المواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومين في عدة مناطق، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري في القطاع.