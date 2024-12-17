2024 ثاني أسوأ الأعوام الدامية بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين

أفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بارتقاء 65 صحفيًّا فلسطينيًّا، خلال عمليات الاحتلال بقطاع غزة في 2024، مشيرا إلى أن عام 2024 يعد ثاني أسوأ الأعوام الدامية بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين.

ولفت "حماية الصحفيين"، في بيان وصل "الرسالة نت" أن عام 2024 يعد ثاني أسوأ الأعوام الدامية بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين، بعد عام 2023 الذي استشهد فيه 132 صحفيًّا وعاملًّا بمجال الإعلام القطاع.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أصبح العدو الأول للصحفيين والخسائر الهائلة التي عانى منها الصحفيون الفلسطينيون، والتي سيكون لها تأثيرات طويلة الأجل على الصحافة حول العالم.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال يواصل استهداف منازل الصحفيين، مما أدى إلى استشهاد العشرات من أفراد أسرهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، استشهد 196 صحفيًا، أُصيب 396، اعتُقل 40، واستشهد 524 من أفراد عائلاتهم، بناء على الإحصائيات الأولية، وفقا لـ "حماية الصحفيين".

وأمس الثلاثاء، أكدت لجنة حماية الصحفيين أن "إسرائيل" مسؤولة عن ثلثي وفيات الصحفيين بجميع أنحاء العالم، خلال عام 2024، في أعقاب إدانتها استهداف الاحتلال لـ 4 صحفيين فلسطينيين ارتقوا مؤخرًا في غزة، وهم: أحمد اللوح، محمد القريناوي، ومحمد بعلوشة، وإيمان الشنطي.

وتواصل "إسرائيل" حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 438 تواليًا، مركبة مزيدا من المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق المدنيين والنازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45 ألفًا و28 شهيدا، بالإضافة لـ 106 آلاف و962 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقا لمعطيات وزارة الصحة، أمس الاثنين.