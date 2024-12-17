المقاومة الفلسطينية تفجر منزلاً وتوقع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في قطاع غزة

فجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منزلاً كان يختبئ فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود. وذكرت مصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة إسرائيلية مكونة من 11 جندياً، حيث كانت تلك القوة في مهمة توغل داخل القطاع.

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال على مختلف الجبهات، حيث تستهدف تجمعات وآليات الاحتلال في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. هذا الهجوم يأتي في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث تكثف المقاومة من عملياتها الدفاعية والهجومية رغم نقص الموارد والظروف الإنسانية القاسية.

وصرح متحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بأن الهجوم هو جزء من سلسلة عمليات تهدف إلى ردع الاحتلال ووقف عدوانه على المدنيين الفلسطينيين.