تصاعد التوتر في مخيم جنين وسط استمرار الحصار والاشتباكات لليوم الــ13

تصاعدت حدة التوتر في مخيم جنين بالضفة الغربية مع استمرار حصار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمخيم لليوم الثالث عشر على التوالي، ما أدى إلى مواجهات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

وشيع أهالي جنين الشهيدين يزيد الجعايصة ومحمد العامر، اللذين ارتقيا برصاص أجهزة أمن السلطة خلال الاشتباكات المستمرة في المخيم. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في شارع مهيوب بمخيم جنين، تخللها إطلاق نار متبادل بين المقاومين وقوات الأمن. كما استُهدفت آلية عسكرية لأجهزة السلطة بعبوة شديدة الانفجار في محيط المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة أطلقت النار مباشرة باتجاه مسيرة احتجاجية انطلقت في ساحة المخيم، كما استُهدفت النساء المتظاهرات بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي رسالة تحذيرية، قال أحد مقاومي "كتيبة جنين": "من يحاول اقتحام المخيم سنتعامل معه كالاحتلال، ونحذركم من دخوله". من جهتها، وصفت حركة "حماس" العملية الأمنية في المخيم بأنها "جريمة مكتملة الأركان"، مطالبة بمواصلة الحراك الشعبي والفصائلي لفك الحصار عن المخيم.

بدوره، أكد محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، أن اعتداء السلطة على أبناء المخيم "غير مبرر"، مشددًا على ضرورة انسحاب القوات الأمنية كخطوة أولى نحو التفاهم.

واستجابت حشود كبيرة لدعوات أطلقتها مآذن مساجد المخيم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، فيما شهدت مدينة جنين إضرابًا تجاريًا شاملًا لليوم الرابع على التوالي رفضًا لعملية أجهزة الأمن وملاحقة المقاومين في المخيم.

ويبقى الوضع في مخيم جنين متأزمًا مع استمرار المواجهات والاشتباكات، وسط حالة من الغضب الشعبي والمطالبات بإنهاء الحصار ووقف العمليات الأمنية.