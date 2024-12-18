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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الاحتلال يلاحق بطون الجوعى في قطاع غزة

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قطاع غزة جيش الاحتلال الحرب على غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر إبادة جماعية حرب التجويع

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