اقتحامات (إسرائيلية) ليلية بمناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، وسط الضفة، وداهمت عددا من المحلات بالمدينة، وعلقت أمر إغلاق لمحلات تبيع مواد زراعية.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين عرف منهم: شاهر أبو شرار وعمر أبو الحصين، من مخيم عين السلطان، وعبدالله وهدان من مخيم عقبة جبر.

وفي الخليل، شن الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات وتفتيش منازل واسعة، في منطقة جبل الرحمة وسط المدينة، دون معرفة تفاصيل إضافية.

وفي نابلس، دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، لتأمين اقتحام المستوطين لقبر يوسف.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، بوابل كثيف من الرصاص".

وكانت دعوات إسرائيلية، نشرها مستوطنون عبر منصاتهم، قبل عدة أيام، دعت لاقتحام مقام "قبر يوسف" ليلة الثلاثاء.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات أثناء اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم، حيث أبلغ عن اعتقال كل من مهدي عمارنة وباسل بيقاوي.

وارتفعت حصيلة حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 12 ألفًا و100، وفق معطيات رسمية فلسطينية.