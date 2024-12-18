(خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ) يفوز بالمرتبة الأولى في جائزة فلسطين العالمية للآداب

فاز كتاب "خمسة آلاف يوم في عالم البرزخ: مذكرات الأسير حسن عبد الرحمن سلامة في العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية" بالمرتبة الأولى في فئة المذكرات في جائزة مسابقة فلسطين العالمية للآداب، وذلك في دورتها الثانية.

وأُعلنت نتائج الجائزة مساء أمس الإثنين 16 ديسمبر، بحضور واسع من الأدباء والناشرين ورؤساء الاتحادات والناشطين في خدمة قضية فلسطين من مختلف الدول المشاركة.

وتلقت إدارة المسابقة 360 عملاً من 26 دولة، تم تحكيمها عبر ثلاث مراحل من قبل اللجان المختصة.

وفي تعليقه على الجائزة، اعتبر مركز الزيتونة أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأسير حسن سلامة، وللأسرى الأبطال الذين يعانون في سجون الاحتلال. كما اعتبر المركز الجائزة بمثابة وسام عرفان لدوره في توثيق الرواية الفلسطينية، وجهوده المستمرة في الدراسات السياسية والاستراتيجية.