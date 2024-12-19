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حوالي 500 ضابط إسرائيلي يقدمون استقالاتهم هذا العام خلافًا للتوقعات

حوالي 500 ضابط إسرائيلي يقدمون استقالاتهم هذا العام خلافًا للتوقعات
حوالي 500 ضابط إسرائيلي يقدمون استقالاتهم هذا العام خلافًا للتوقعات

الرسالة نت

أفادت مصادر عبرية أن نحو 500 ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قدموا استقالاتهم هذا العام، في تطور مفاجئ جاء خلافًا للتوقعات التي كانت تشير إلى تأجيل الاستقالات إلى ما بعد انتهاء الحرب. وأوضحت المصادر أن هذا العدد الكبير من الاستقالات يعكس تزايد الاستياء داخل صفوف الجيش، حيث يشعر العديد من الضباط بعدم الرضا عن الأوضاع العسكرية والسياسية الحالية.

يُذكر أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن موجة الاستقالات لن تبدأ إلا بعد انتهاء الحرب أو تحقيق الأهداف العسكرية. إلا أن الاستقالات بدأت تتزايد في وقت مبكر، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في ظل الضغوط المستمرة والظروف الصعبة في جبهات القتال.

يُعتقد أن هذا التطور قد يكون له تداعيات كبيرة على قدرة الجيش الإسرائيلي في إدارة العمليات العسكرية المستقبلية، في ظل فقدان بعض القيادات المتوسطة والكبيرة. على حد قول المصادر العبرية .

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى #إرهاب #شمال_القطاع #استقالات

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