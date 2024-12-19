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هيومن رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين من المياه في غزة يشكل جريمة إبادة جماعية

حرمان الفلسطينيين من المياه في غزة يشكل جريمة إبادة جماعية
حرمان الفلسطينيين من المياه في غزة يشكل جريمة إبادة جماعية

الرسالة نت

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير إن (إسرائيل) ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة عبر حرمانهم من المياه النظيفة. وأكدت المنظمة أن هذه السياسة التي تهدف إلى قتل المدنيين الفلسطينيين عن عمد تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأوضحت المنظمة أن حرمان الفلسطينيين من المياه يشكل جزءًا من سياسة قتل جماعي متواصلة ضد السكان المدنيين في غزة، وهو ما يعكس جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة. وقالت هيومن رايتس ووتش: "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدًا من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وذكرت المنظمة أن هذه الإجراءات ما تزال مستمرة، مؤكدة أن (إسرائيل) تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال التي تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

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