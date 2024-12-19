الدفاع المدني في غزة يحذر من العواصف والأمطار الغزيرة

أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الخميس، 19 ديسمبر، تحذيرًا للمواطنين في جميع المناطق الفلسطينية، داعيًا إياهم إلى اتخاذ تدابير السلامة بسبب المنخفض الجوي المتوقع مساء غد الجمعة 20 ديسمبر.

وذكرت الأرصاد الجوية أن زخات غزيرة من الأمطار ستسقط على مختلف المناطق الفلسطينية، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح سريعة وقوية أحيانًا. كما دعت الدفاع المدني خاصة النازحين في المخيمات والمناطق الساحلية إلى ضرورة تثبيت خيامهم جيدًا واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انجراف الخيام أو تدفق المياه إليها.

وناشد الدفاع المدني المواطنين بالتعاون والتكافل لتثبيت الخيام والوقاية من الأضرار المحتملة جراء الأمطار، متمنيًا السلامة التامة لشعبنا.