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استشهاد مسنة وشاب في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس

قصي السروجي شهيد مخيم بلاطة
قصي السروجي شهيد مخيم بلاطة

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الحاجة حليمة أبو ليل (60 عامًا) والشاب قصي السروجي (23 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين خلال اقتحامها للمخيم، مما أسفر عن استشهادهم على الفور. وأضافت أن العديد من المواطنين أصيبوا أيضًا خلال العملية العسكرية في المخيم، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

كما حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل داخل المخيم، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه. وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وسط قصف مدفعي وتكثيف للاعتقالات. 

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