موقع طقس فلسطين: منخفض جوي يؤثر على البلاد غدًا لعدة ساعات.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد فلسطين، بدءًا من بعد منتصف هذه الليلة وحتى فجر الغد، أمطارًا غزيرة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، على أن تبدأ من المناطق الساحلية الجنوبية وتنتشر تدريجيًا إلى معظم مناطق وسط فلسطين وصولًا إلى النقب.

ومن المتوقع أن يكون يوم الغد ماطرًا في معظم مناطق وسط فلسطين، بما في ذلك مناطق غرب القدس وغزة، حيث سيستمر هطول الأمطار بغزارة خاصة في ساعات الصباح حتى الظهر. كما يتوقع أن تشهد مناطق الساحل الأوسط وشمال غزة كميات كبيرة من الأمطار.

ويحذر خبراء الطقس من خطر الفيضانات والسيول وانجراف التربة، خاصة في قطاع غزة، حيث يُتوقع أن تكون الحالة الماطرة قوية في المناطق الوسطى، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة، في حين ستكون ضعيفة نسبيًا على مناطق الجليل والشمال.

ويُشدد على ضرورة اتخاذ احتياطات جدية في قطاع غزة، حيث يوجه تحذير من خطر غرق الخيم نتيجة الأمطار الغزيرة. ويُوصى بضرورة الابتعاد عن ساحل البحر، وإبعاد الخيم عن مجاري المياه، كما يُنصح بوضع الحجارة حول الخيم وحفر مسالك لتوجيه المياه بعيدًا عنها.