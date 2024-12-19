حماس: تقرير هآرتس دليل على جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية من شهادات لجنود إسرائيليين حول سلوك جيش الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الشهادات تكشف عن جرائم حرب غير مسبوقة تم ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل الأطفال والشيوخ بشكل متعمد ودون تمييز، وذلك بأوامر عليا من قيادة جيش الاحتلال.

وأكدت "حماس" أن هذه الممارسات تُعد عمليات تطهير عرقي منظمة، تتم تحت إشراف الضباط الإسرائيليين وبتوجيه من حكومة الاحتلال.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية، بتوثيق هذه الشهادات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة المستمرة في غزة، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

واختتمت "حماس" بإن تأكيدها على أن هذه الجرائم ستظل تطارد الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحق في ملاحقة قادته لن يسقط بالتقادم، مشددة على أن الفظائع المرتكبة لن تُمحى من ذاكرة الشعوب والأجيال.