مستوطنون يحرقون مسجد (بر الوالدين) في قرية مردا ويخطون شعارات معادية

أقدم مستوطنون فجر اليوم الجمعة على حرق مسجد(بر الوالدين) في قرية مردا شمال سلفيت، حيث قاموا بتحطيم نوافذه وباب المسجد الرئيسي، وسكب مادة حارقة قبل إشعال النيران فيه، مما أدى إلى حرق المدخل وبعض السجاد.

وفي تصريح له، قال نائب رئيس مجلس قروي مردا، نصفت الخفش، إن أهالي القرية وطواقم الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق في وقت لاحق. كما أشار إلى أن المستوطنين قاموا بخط شعارات عنصرية على الجدران الخارجية للمسجد، تضمنت عبارات مثل "الموت للعرب"، و"الانتقام"، و"سنقوم بهدم المسجد وبناء كنيس مكانه".

وأكد الخفش أن قرية مردا تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.