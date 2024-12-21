فخري البرغوثي: حماس وفية ثابتة تجاه الأسرى وتصرّ على مروان

وصف عضو المجلس الثوري بحركة فتح فخري البرغوثي؛ الموقف التفاوضي لحركة حماس تجاه إصرارها الإفراج عن القيادي مروان البرغوثي رغم الرفض الإسرائيلي والتعنت تجاه اسمه؛ بأنها وفي وثابت.

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت"، إنّ "إصرار حماس يأتي رغم بحر الدماء النازف في غزة؛ وتواطؤ الموقف الإقليمي ودعم العالم الدولي للاحتلال؛ وهي تتمسك بموقف صلب وثابت في إدارة ملف التفاوض حول الأسرى".

وذكر أن هذا الموقف لا تهاون فيه؛ "رغم حالة المراوغة الإسرائيلية أيضا؛ حماس تقدم نموذجًا في الوفاء والصلابة".

وأضاف البرغوثي: "نحن نؤكد أنه لا خوف على قضية مروان ولا الأسرى؛ في ظل وجود موقف سياسي وطني يمثل صمام أمان لكل عوائل الأسرى في سجون الاحتلال".

وحول ما يشاع عن إصرار الاحتلال إبعاد مروان، أجاب: "هذه لا تزال اشاعات إسرائيلية؛ ولهذه اللحظة لا تزال المفاوضات جارية ولا شيء ثابت حيال هذا الموقف".

مروان البرغوثي هو سياسي فلسطيني بارز وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وُلد في 6 يونيو 1958 في بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة. انضم إلى حركة فتح في سن مبكرة، حيث أصبح ناشطًا في الحركة منذ الخامسة عشرة من عمره.

وتعرض للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُبعد عن الأراضي الفلسطينية في عام 1986، ثم عاد في عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو. انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، وكان أصغر عضو فيه.

ولعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث قاد كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح. في عام 2002، اعتقلته السلطات الإسرائيلية وحكمت عليه بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين عامًا بتهم تتعلق بالقتل والشروع في القتل.

في الآونة الأخيرة، تعرض البرغوثي لاعتداء وحشي في سجن مجدو الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح في جسده وأضلاعه وأطرافه، بالإضافة إلى نزيف في أذنه اليمنى وجرح في ذراعه اليمنى وآلام في ظهره.