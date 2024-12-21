العضايلة للرسالة: حماس جزء من مسيرة الشعبين الأردني والفلسطيني



أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة؛ أن الخطر الحقيقي على الأردن هو من مخططات العدو الصهيوني ومؤامراته وأحلامه التوسعية وتهديداته التي لم تتوقف حول احتلال الأردن.

وشددّ العضايلة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الشعب الأردني يقف صفاً واحداً للدفاع عنه ودعم المقاومة التي تشكل سداً منيعاً في وجه المشروع الصهيوني، وتشكل عنواناً للأمن القومي الأردني، وللأمة العربية والإسلامية.



وأضاف: " ما يحمي الأردن هو شعبه المؤمن بدولته وجيشه المرتكز على عقيديته وعداوته للكيان، والتي ترى في الاحتلال العدو الرئيسي للأمة، فالخطر على الأردن هو من الكيان الصهيوني وليس من شعبه أو مكوناته السياسية التي ستكون في خندق الدفاع عنه".



كما وشددّ العضايلة؛ على أنّ " حركة حماس جزء من مسيرة الشعبين الأردني والفلسطيني وجزء من نسيج جهاد الشعبين الأردني والفلسطيني الذي افتتح في عشرينات القرن الماضي بالشهيد كايد مفلح عبيدات واستمرت من بعدها مسيرة الشهداء على أرض فلسطين".

وأوضح أنّ "حماس خرجت من الحضن الأردني الذي احتضن القضية ولم يبخل عليها يوماً لا بالدماء ولا بالأموال ولم يتأخر يوماً عن نداءها، فكانت الحركة ثمرة لجهود وجهاد الشعبين الأردني والفلسطيني وعنواناً لوحدته، وأعلنت أن مشروعها على أرض فلسطين وتوجه سهامها إلى العدو الصهيوني ولن تنحرف بوصلتها يوماً فكانت عنواناً للأمن الوطني الأردني والعربي".



وأشار العضايلة إلى ما احدثته معركة طوفان الأقصى من تحولات انكسر فيها ردع الكيان الصهيوني وتهاوت روايته، وكشفت منظومة الإجرام الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أمدت الاحتلال بكل أنواع الدعم العسكري والسياسي والمالي وأصبحت المواجهة مكشوفة معه ومع كل أنواع الظلم والطغيان، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى افتتحت معارك التحرير العربية والعالمية وفرض معادلات جديدة.



وأكد العضايلة أن "مرور 440 يوماً على معركة طوفان الأقصى لم ينجح فيها الاحتلال بتحقيق أهدافه أثبتت أن الشعب الفلسطيني لم ينهزم وأن حماس لا تكسر -بإذن الله-، وباتت فكرة في بيت كل حر في الأمة فهي مشروع تحرير لا قبل لكم بها وستخرجون من أرض غزة مهزومين مدحورين وستلفظكم وستطيح بأحلامكم وبأحلام الغرب في منطقتنا".

كما طالب العضايلة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية باستلهام 7 أكتوبر وصمود أشقاءهم في غزة في مواجهة ممارسات السلطة التي تلاحق المقاومة وصمتت تجاه حرب الإبادة في غزة، مضيفاً "المعركة القادمة والحاسمة ستكون في الضفة فطوبى للضفة وكل مدنها ولا ترهبنكم السلطة التي نقول لها سيكون مصيركم كمصير كل من يقف في صف الاحتلال يزول بزواله