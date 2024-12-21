اقتحامات و اعتقالات واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال ، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في شمالها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

واقتحمت القوات قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا ودمارًا. كما نفذت القوات عمليات تحقيق ميداني في منطقة الساحة وسط البلدة، واعتقلت الأسير المحرر عمار صلاح بعد مداهمة منزل عائلة راغب شريدة صلاح. كما تعرضت مركبة شقيقه منجد لتحطيم الزجاج. وتم أيضًا اعتقال كل من: منجد راغب صلاح، عمار راغب صلاح، ربيع حمد دغلس، قيس عماد سيف، وتامر رياض سيف.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، حيث دارت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وسمع دوي انفجارات عنيفة. إلا أن القوات انسحبت دون أن تسجل اعتقالات.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تفجير عبوة ناسفة في مركبة عسكرية إسرائيلية خلال تصديها لاقتحام البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من قرية حوسان غرب المدينة بعد مداهمة منزليهما. وقالت مصادر محلية إن الطفلين هما نور عصام حمامرة (15 عامًا) ويامن كمال حمامرة (14 عامًا).

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ اقتحامات ليلية في الضفة الغربية، حيث تتخللها عمليات اعتقال، وتخريب للمنازل، وترويع المواطنين.