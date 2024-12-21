القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف موقع عسكري (إسرائيلي) في يافا ردًا على مجازر غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية ضد العدو الإسرائيلي في إطار دعم الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة. وفي بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، أكدت القوة الصاروخية استهدافها موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين2.

وأوضح البيان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، رغم محاولات الدفاعات الإسرائيلية التصدي له، حيث فشلت المنظومات الاعتراضية في إحباط الهجوم.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيانها على استمرار الدعم اللامحدود للمجاهدين في غزة، مشيدةً بالعمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت على استمرار الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.