قال القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي، حسام خضر، إن النائب عضو اللجنة المركزية في الحركة مروان البرغوثي يتصدر قائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس.

وأكد خضر في تصريح لـ "الرسالة نت"، أن مروان البرغوثي كان موضع اهتمام حماس منذ البداية، وكانت تصر على الإفراج عنه منذ اللحظة الأولى، مؤكداً أنها أكدت لنا مرارًا وتكرارًا أنه لا صفقة بدونه.

وأوضح خضر أن الإفراج عن مروان البرغوثي ليس خبراً ساراً للكثيرين، أولهم الاحتلال والمستفيدون من وجوده، "لكن بالنسبة لشعبنا وقواه الحية وفصائله، فهو صمام أمان في المجتمع والسياسة، ولديه إيمان عميق بالشراكة الوطنية مع جميع المكونات الوطنية".

وأشار إلى أن الصفقة المرتقبة، التي كان مهرها دماء ما يقرب من مئتي ألف شهيد وجريح في غزة، ستظل محفورة في أيقونة الضمير العالمي وأبناء شعبنا العظيم الذين قدموا الغالي والنفيس في قطاع غزة من أجل كرامة شعبهم وحرية أسراهم، ولتصديهم لغطرسة الاحتلال.

وتابع قائلاً: "هذا الثمن لن يكون إلا بما يستحقه من وحدة وانسجام وتراص وطني في مواجهة الاحتلال وعدوانه الغاشم".

مروان البرغوثي هو سياسي فلسطيني بارز وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح. وُلد في 6 يونيو 1958 في بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة. انضم إلى حركة فتح في سن مبكرة وأصبح ناشطًا في الحركة منذ الخامسة عشرة من عمره.

تعرض البرغوثي للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُبعد عن الأراضي الفلسطينية في عام 1986، ثم عاد في عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو. انتُخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وكان أصغر عضو فيه.

لعب البرغوثي دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث قاد كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح. وفي عام 2002، اعتقلته السلطات الإسرائيلية وحكمت عليه بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين عامًا بتهم تتعلق بالقتل والشروع في القتل.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض البرغوثي لاعتداء وحشي في سجن مجدو الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابته بجروح في جسده وأضلاعه وأطرافه، بالإضافة إلى نزيف في أذنه اليمنى وجرح في ذراعه اليمنى وآلام في ظهره.